Aleksandra Mirosław ma swój mural w Lublinie. Jest już nieaktualny

Aleksandra Mirosław została mistrzynią olimpijską we wspinaczce sportowej na czas. Polka we wspaniałym stylu sięgnęła po złoty medal igrzysk w Paryżu. Nasza zawodniczka wspinała się po niego w ekspresowym tempie. Nieosiągalnym dla rywalek. W Lublinie na ścianie jednego z budynków jest mural, który w skali 1:1 przedstawia trasę jej wspinaczki. Dzieło jest już nieaktualne, bo widniejący na niej czas 6,24 s. został w stolicy Francji pobity. Nowy rekord świata ustanowiony przez Mirosław to 6,06!