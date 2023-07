Napastnik do Rakowa trafił w 2018 roku, kiedy drużyna grała jeszcze w 1. lidze. W sezonie 2020/21 był wypożyczony do drugoligowego włoskiego Pordenone. Teraz jego umowa z częstochowskim klubem wygasła z końcem czerwca i zawodnik przeniósł się do Zabrza.

Musiolik jest czwartym graczem pozyskanym przez zabrzan w letniej przerwie. Wcześniej umowy podpisali portugalski defensywny pomocnik Filipe Nascimento, niemiecki napastnik Lawrence Ennali i słowacki obrońca Michal Siplak. Górnik w minionym sezonie ekstraklasy zajął szóste miejsce. Po zakończeniu rozgrywek pożegnał dziewięciu piłkarzy.

Autor: Piotr Girczys