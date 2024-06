To niezwykły czyn, który jest małym krokiem we właściwym kierunku. Jest jeszcze wiele barier do pokonania w drużynach narodowych. Wynagrodzenia oraz premie męskie wciąż znacznie odbiegają od tych żeńskich - powiedział rzecznik związku zawodowego piłkarek Magnus Hviid.

Mężczyźni jednak otrzymali takie samo wynagrodzenie podstawowe jak w reprezentacji kobiet, kobiety mają także lepsze ubezpieczenie – dodał Hviid.

Podpisana pod koniec maja umowa przewiduje identyczne premie meczowe dla kobiet i mężczyzn za spotkania wyjazdowe.

Duńska federacja piłkarska (DBU) oraz związek zawodowy zgodziły się na przyspieszenie negocjacji w sprawie nowej umowy dla kobiecej reprezentacji narodowej po przerwie wakacyjnej.