Później jedna z największych gwiazd współczesnego futbolu opuściła starcie z Holandią (0:0). Francja i "Pomarańczowi" mają po cztery punkty, Austria - trzy, a tabelę zamyka Polska z zerowym dorobkiem.

W odpowiednim czasie zobaczycie, czy zagra, czy nie. Wszystko zmierza we właściwym kierunku, wraca do pełni zdrowia po tym uderzeniu, opuchlizna z dnia na dzień jest coraz mniejsza. Przyzwyczaja się do maski. Czuje się dobrze - powiedział Deschamps w telewizyjnym programie "French Telefoot".

Francja strzeliła tylko jedną bramkę

W trzech ostatnim spotkaniach Francja zdobyła tylko jedną bramkę - samobójczego gola w meczu z Austrią strzelił Maximilian Woeber. Media i eksperci biją na alarm z powodu słabej skuteczności, która - zdaniem niektórych - jest jeszcze gorsza, gdy w drużynie brakuje Mbappe.

Zaplanowałem skład, który zapewni nam awans (do 1/8 finału - PAP) i najlepsze możliwe zakończenie fazy grupowej. Mamy nadzieję, że niektórzy piłkarze będą się szybciej regenerować. Interpretujcie to jak chcecie - dodał Deschamps, który unikał konkretnych odpowiedzi.

"Lekarz raczej nie da mu wyboru"

Obrońca "Trójkolorowych" Jonathan Clauss zapewnił, że mimo kontuzji Mbappe nie obniżył lotów. Kiedy był na boisku (podczas treningu - PAP), starał się ze wszystkich sił, przyzwyczaił się do maski i zdobył bramkę - relacjonował. Z kolei pomocnik Aurelien Tchouameni dodał: Sądzę, że zależy mu, żeby zagrać w następnym meczu. Wolałby pewnie wystąpić bez maski, ale lekarz raczej nie da mu wyboru.

Polska, która we wtorek zakończy udział w turnieju niezależnie od wyniku, zmierzy się z Francją o godzinie 21 w Dortmundzie.