Miejsca 19-26 są dla graczy, którzy mają złapać doświadczenie. Spodobałby mi się pomysł powołania na turniej Kacpra Kozłowskiego i Nicoli Zalewskiego. Ten drugi jest szkolony we Włoszech, ma coś ekstra. Jeśli dasz mu, nawet na wyrost, trochę zaufania to on w tej kadrze zostanie i będziemy mieli gracza na lata - mówi Borek.

