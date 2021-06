Piotrowski podkreślił, że Petersburg przygotowuje ogłoszenia dla kibiców, np. w metrze, które pomogą im w poruszaniu się po mieście.

W działającej przez całe mistrzostwa Strefie Kibica obowiązywać będzie limit odwiedzających - do 5 tysięcy. Kibice będą mogli sprawdzić na stronie internetowej "Wioski Piłkarskiej" (Football Village) w Petersburgu, ile pozostało wolnych miejsc. Przestrzeń ta, ze Strefą Kibica, zacznie działać na Placu Koniuszennym w centrum Petersburga od 11 czerwca.

Nie jest jasne, ilu dokładnie kibiców z zagranicy wybiera się do Petersburga, drugiej co do wielkości metropolii Rosji.

Szef rosyjskiego komitetu organizacyjnego Aleksandr Sorokin spodziewa się co najmniej 8 tysięcy kibiców z Finlandii; Rosjanie rozmawiali ostatnio ze stroną o organizacji transportu promami.

Konsulat Belgii w Petersburgu poinformował, że około 600 kibiców z tego kraju złożyło wnioski o FAN ID, jednak nie wiadomo, ilu z nich ostatecznie przyjedzie.

Dwa mecze Polaków

W Petersburgu dwa mecze rozegra reprezentacja Polski - ze Słowacją i Szwecją.