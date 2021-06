Macedonia Północna nie ma już szans na awans do 1/8 finału turnieju. W Euro debiutuje i nie zdobyła jeszcze ani jednego punktu, poniosła dwie porażki - z Austrią (1:3) i Ukrainą (1:2).

To będzie mój ostatni mecz w narodowych barwach. Myślę, że to odpowiedni moment, by powiedzieć do widzenia. Każde spotkanie w reprezentacji było dla mnie dużym przeżyciem, ale to poniedziałkowe będzie szczególne - powiedział Pandev.

Pierwotnie kapitan Macedonii Północnej chciał zakończyć karierę jesienią w Skopje po meczu eliminacji mistrzostw świata. To będzie jednak niemożliwe. Mój kontrakt z Genoą dobiegł końca i nie wiem, co będzie dalej, ale jest możliwe, że już nie będę więcej grał profesjonalnie w piłkę - dodał.

Pandev jest idolem w swoim kraju, rekordzistą pod względem liczby występów i strzelonych goli w drużynie narodowej. Odnosił też sukcesy w rozgrywkach klubowych. W 2010 roku razem z Interem Mediolan triumfował w Lidze Mistrzów, zdobył mistrzowski tytuł Serie A. We Włoszech występował przez większość kariery.

Moje marzenie o udziale z reprezentacją w dużej imprezie się spełniło - zaznaczył.