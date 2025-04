Betis mógł Jagiellonii strzelić więcej goli

Przed tygodniem Betis mógł, a nawet powinien strzelić więcej goli. Jagiellonia miała sporo szczęścia, że straciła tylko dwie bramki. Przewaga hiszpańskiej drużyny nie podlegała żadnej dyskusji. Piłkarze z Sewilli oba trafienia zaliczyli przed przerwą. W drugiej połowie za wszelką ceną dążyli do podwyższenia wyniku. Gdyby udało im się strzelić trzeciego gola, to czwartkowy rewanż wydawałby się formalnością.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Zwycięstwo nad Legią podbudowało Jagiellonię przed meczem z Betisem

Porażka 0:2 w pierwszym pojedynku pozostawia Jagiellonii cień szansy na odwrócenie losów rywalizacji, ale nie ma co ukrywać, że przed mistrzem Polski arcytrudne zadanie. Ekipa ze stolicy Podlasia do rewanżowego meczu z Betisem przystąpi podbudowana zwycięstwem nad Legią Warszawa. Dzięki kompletowi punktów zdobytemu przy Łazienkowskiej Jagiellonia nadal liczy się w walce o tytuł. Do prowadzącego w tabeli Ekstraklasy Rakowa Częstochowa traci cztery punkty.

Betis zdobędzie twierdzę Białystok?

Na korzyść Jagiellonii przemawia też fakt, że rewanż rozegra ona na własnym stadionie. Z dotychczasowych pięciu spotkań w Białymstoku piłkarze dowodzeni przez Siemieńca wygrali cztery: z mołdawskim Petrocubem Hincesti 2:0, Molde FK 3:0, serbskim TSC Backa Topola 3:1 i Cercle Brugge 3:0. Jedyny remis (0:0) padł z Olimpiją Lublana.

Francuz sędzią meczu Jagiellonia - Betis

Reklama

Czwartkowe spotkanie w Białymstoku (godz. 18.45) sędziował będzie znany i doświadczony Francuz Clement Turpin, który prowadził m.in. finał Ligi Mistrzów w 2022 roku. Zwycięzca pary Jagiellonia - Betis w półfinale zmierzy się z lepszym z dwumeczu Fiorentina - NK Celje. Krok bliżej awansu jest włoska drużyna, która przed tygodniem wygrała 2:1.

Jagiellonia - Betis gdzie oglądać na żywo? Transmisja TV i stream online

Transmisję z meczu Jagiellonia Białystok - Real Betis od godziny 18:45 będzie można oglądać na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. W internecie rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Real Betis wyłącznie na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go.

PIERWSZE MECZE 1/4 FINAŁU LIGI KONFERECJI (10 KWIETNIA)

Godz. 21:00, Real Betis – Jagiellonia Białystok 2:0 (0:0)

Godz. 21:00, NK Celje – Fiorentina 1:2 (0:1)

Godz. 18:45, Legia Warszawa – Chelsea FC 0:3 (0:0)

Godz. 21:00, Djurgardens – Rapid Wiedeń 0:1 (0:0)

REWANŻE 1/4 FINAŁU LIGI KONFERECJI (17 KWIETNIA)

Godz. 18:45, Jagiellonia Białystok – Real Betis

Godz. 21:00, Rapid Wiedeń – Djurgardens

Godz. 18:45, Fiorentina – Nk Celje

Godz. 21:00, Chelsea FC – Legia Warszawa

WAŻNE DATY DOT. FAZY PUCHAROWEJ LIGI KONFERENCJI