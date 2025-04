To cud, że Mbappe nie złamał nogi Blanco

W 39. minucie Mbappe został przez sędziego ukarany czerwoną kartką. O żadnej kontrowersji nie ma mowy. Zagranie napastnika "Królewskich" to zwykły bandytyzm. Francuz nie miał szans na zagranie piłki, a mimo tego z ogromnym impetem umyślnie w bardzo brutalny sposób zaatakował nogę przeciwnika. Boli od samego patrzenia. To cud, że noga Antonio Blanco nie pękła jak zapałka. Sędzia najpierw pokazał Mbappe żółtą kartkę, ale po interwencji VAR arbiter zmienił swoją decyzję. Wyjął czerwoną kartkę z kieszeni i usunął zawodnika Realu z murawy.

Mbappe nie dogoni Lewandowskiego?

W ten sposób Mbappe znacznie zmniejszył swoje szanse na dogonienie Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji na najskuteczniejszego strzelca ligi hiszpańskiej. Polak z 25. bramkami jest liderem i o trzy trafienia wyprzedza Francuza. Czerwona kartka dla Mbappe oznacza, że najlepszy snajper Realu nie będzie mógł zagrać w jego barwach w najbliższych kolejkach ligowych. Ilu? O tym przekonamy się zapewne w tym tygodniu.

Kapitalny gol Camavingi

Grający w osłabieniu zespół z Madrytu na przerwę schodził z jednobramkowym prowadzeniem. W 34. gola na 1:0 strzelił Eduardo Camavinga. Pomocnik gości zdecydował się na uderzenie z dystansu. Wyszło idealnie. Interweniujący bramkarz Alaves wyciągnął się jak struna, ale nie dał rady sięgnąć piłki, która wpadła do jego siatki.

Trwa druga połowa spotkania. Real musi wygrać, jeśli nie chce, by powiększyła się jego strata do prowadzącej w tabeli Barcelony. Katalończycy w dorobku mają 70 punktów. "Królewscy" w tej chwili tracą do nich cztery "oczka", ale muszą dowieźć do końca meczu korzystny dla siebie wynik.