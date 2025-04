Gierczak za Urbana

Szefowie zabrzańskiego klubu we wtorek zdecydowali o rozstaniu z Janem Urbanem, który prowadził drużynę od lipca 2021, z dziewięciomiesięczną przerwą. Zabrzanie przegrali trzy ostatnie ligowe mecze z rzędu (Z GKS Katowice, Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin po 1:2) i zajmują siódme miejsce w tabeli.

Gierczak – na krótko – przejął obowiązki pierwszego trenera w czerwcu 2022, także kiedy Górnik zwolnił Urbana. Zaraz potem, na dziewięć miesięcy szkoleniowcem został Bartosch Gaul, a następnie na stanowisko wrócił Urban i pracował do wtorku.

Wraz z nim ze sztabem szkoleniowym Górnika Zabrze pożegnali się jego asystenci Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski, a także trener przygotowania motorycznego Cesar Sanjuan-Szklarz.

Urban drugi raz zwolniony z Górnika

Urban w swoim pierwszym sezonie pracy z zespołem zakończył rozgrywki na ósmym miejscu, po czym władze klubu się z nim rozstały. Ówczesny prezes klubu Arkadiusz Szymanek mówił, że szefowie Górnika chcieli czegoś więcej. Szkoleniowiec został ponownie „wezwany” (w ramach obowiązującej wciąż umowy), kiedy sytuacja w tabeli stała się trudna.

Okoliczności rozstania z Urbanem były dość dziwne. Mieszkający w Hiszpanii były piłkarz Górnika poprowadził z drużyną pierwszy powakacyjny trening, a dzień później stracił pracę i zajęcia kontynuował Gierczak.

Urban nie potrafił odmówić Górnikowi

62-letni Urban w barwach Górnika wywalczył jako piłkarz trzy mistrzostwa Polski, potem przeszedł do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Do Zabrza wrócił w 1998 roku, by zakończyć tam karierę zawodniczą.

26 maja 2023 r. podpisał dwuletni kontrakt, podobnie jak doświadczony napastnik Lukas Podolski, mistrz świata w barwach Niemiec z 2014 roku. Sezon 2023/24 Górnik zakończył na szóstej pozycji.

Odmawiając czułbym się źle, kiedy Górnik mówi, że trzeba mu pomóc – mówił, tłumacząc swój powrót na fotel trenera zabrzan.

W przeszłości 57-krotny reprezentant kraju był szkoleniowcem m.in. Legii Warszawa, z którą w 2013 roku sięgnął po mistrzostwo Polski, Lecha Poznań i Śląska Wrocław.

Urban trafi do Legii?

Ostatnio Urban unikał odpowiedzi na pytanie, jak przebiegają rozmowy na temat kolejnej umowy. Od kilkunastu dni było już jednak wiadomo, że obie strony nie dojdą do porozumienia i po zakończeniu sezonu kontrakt szkoleniowca z Górnikiem wygaśnie.

Według nieoficjalnych informacji Urban jest jednym z kandydatów do zastąpienia Goncalo Feio w Legii Warszawa. Urban już dwukrotnie w swojej trenerskiej karierze prowadził piłkarzy ze stolicy.

W najbliższym meczu ligowym zabrzanie 22 kwietnia spotkają się na wyjeździe ze Stalą Mielec.