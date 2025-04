Kibice Legii znów uderzyli w Trzaskowskiego

Transparenty polityczne nie są niczym nowym na "Żylecie". Niczym nowym nie jest też zaczepianie przez kibiców Legii polityków Koalicji Obywatelskiej. W przeszłości oberwała od nich minister edukacji Barbara Nowacka, czy minister sportu Sławomir Nitras. Teraz na celowników fanów z Łazienkowskiej jest Trzaskowski.

Kibice Legii wypunktowali Trzaskowskiego

W trakcie ligowego meczu z Jagiellonią Białystok na trybunie, gdzie zasiadają najzagorzalsi sympatycy warszawskiego klubu pojawił się transparent z hasłem: "Trzaskowski popiera aborcję, nielegalną imigrację, LGBT, zabraniał marszu niepodległości, popierał Nord Stream 2 i uważa, że lotnisko mamy w Berlinie! Czemu milczy o tym w kampanii wyborczej?".

Kibice z "Żylety" nie zagłosują na Trzaskowskiego

Wszystko wskazuje na to, że "akcja" przeciwko Trzaskowskiemu na "Żylecie" będzie trwać nadal. Prawdopodobnie aż do wyborów prezydenckich. W nich kandydat Platformy Obywatelskiej nie ma co liczyć na głosy najzagorzalszych fanów Legii. Z ich deklaracji jasno wynika, że prezydent Warszawy nie uzyska od nich wsparcia.