Morishita zaatakował Sylwestrzaka na murawie

Legia przegrała w niedzielę przy Łazienkowskiej 0:1 i ostatecznie pogrzebała swoje szanse na zajęcie miejsca na podium. Po ostatnim gwizdku sędziego legioniści wyglądali na sfrustrowanych. Nerwów nie opanował Morishita. Japończyk, który do tej pory był znany z pogodnego usposobienia wpadł w szał. 28_latek tuz po zakończeniu spotkania zaatakował na murawie sędziego głównego.

Reklama

Piłkarz Legii krzyczał na sędziego

Japończyk ruszył w kierunku Sylwestrzaka. Piłkarz Legii aż kipiał ze złości i zaczął krzyczeć do arbitra: Nie masz szacunku, nie masz szacunku! Nie szanujesz Japończyków, jesteś rasistą! On jest rasistą, nie szanuje Japończyków!

Dlaczego Morishita nazwał Sylwestrzaka rasistą

Rozwścieczonego Morishitę uspokajał Inaki Astiz. Asystent Goncalo Feio odciągnął Japończyk, by ten jeszcze bardziej nie naraził się swoim zachowanie. Sprawa na pewno zostanie zbadana przez Komisję Ligi. Na razie nie wiadomo, co dokładnie było powodem "ataku" piłkarza na arbitra i dlaczego nazwał go rasistą.

Jagiellonia nadal ma szanse obronić tytuł

Jagiellonia wygrała przy Łazienkowskiej 1:0 i cały czas ma szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy i do prowadzącego Lecha traci cztery punkty. Natomiast Legia jest na piątym miejscu.