Deja vu Legii w Molde

Legia z Molde mierzyła się w Lidze Konferencji również w poprzedniej edycji tych rozgrywek. Przed tygodniem piłkarze z Warszawy w Norwegii przeżyli deja vu. Po pierwszej połowie meczu ponownie przegrywali z Molde 0:3. W tamtym momencie wydawało się, że losy awansu zostały rozstrzygnięte, ale powtórzył się scenariusz z 2024 roku i w drugiej części spotkania legioniści strzelili dwa gole.

Porażka 2:3 nie przekreśla szans podopiecznych Goncalo Feio na awans. Trzeba jednak pamiętać, że w ubiegłym roku przy takim samym wyniku w pierwszym meczu, rewanż na Łazienkowskiej zakończył się klęską Legii 0:3.

Kibice 12. zawodnikiem Legii

W rewanżu na korzyść Legii przemawiają dwie sprawy. Atut w postaci własnego boiska i dopingu kibiców oraz fakt, że Molde nie rozpoczęło jeszcze sezonu ligowego. W Norwegii gra się systemem wiosna-jesień. Tamtejsza Eliteserien ruszy w ostatni weekend marca.

Legia w Europie długo spisywała się świetnie - dziewięć wygranych i jeden remis, ale trzy ostatnie występy zakończyły się jej porażkami. Dwie w fazie zasadniczej nie miały konsekwencji, ale ta w Norwegii może przyczynić się do zakończenia pucharowej przygody.

Legia w kolejnej rundzie Ligi Konferencji może trafić na Chelsea Londyn

Legia walczy na trzech frontach, bo jest też już w półfinale Pucharu Polski, a właśnie przez te rozgrywki droga do Europy wydaje się w jej przypadku najkrótsza. W ekstraklasie dzieli ją już 10 punktów od prowadzącego w tabeli Lecha Poznań, a w Lidze Konferencji w przypadku awansu do ćwierćfinału czekać ją będą prawdopodobnie pojedynki z uchodzącą za głównego faworyta - Chelsea Londyn. "The Blues" w czwartek czeka rewanż z FC Kopnahaga, ale po zwycięstwie 2:1 w Danii ich odpadnięcie byłoby sensacją.

Program rewanżowych meczów 1/8 finału:

13 marca, czwartek

Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok (godz. 18.45); 0:3 - wynik pierwszego spotkania

Djurgarden IF - Pafos FC (18.45); 0:1

FC Lugano - NK Celje (18.45); 0:1

Rapid Wiedeń - Borac Banja Luka (18.45); 1:1

Legia Warszawa - Molde IF (21.00); 2:3

Vitoria Guimaraes - Betis Sewilla (21.00); 2:2

AC Fiorentina - Panathinaikos Ateny (21.00); 2:3

Chelsea Londyn - FC Kopenhaga (21.00); 2:1

Legia w Lidze Konferencji zarobiła już ponad 31,5 mln złotych

Legia za grę w Lidze Konferencji może liczyć na pokaźne zyski z tytułu premii od UEFA. Klub z Warszawy zarobił już prawie 7.5 mln euro, czyli ponad 31,5 mln złotych. Awans do ćwierćfinału oznaczać będzie kolejne 1,3 mln euro premii, do półfinału - 2,5 mln, a do finału - cztery miliony. Triumfator finału, którego wyłoni mecz we Wrocławiu 28 maja, otrzyma dodatkowe trzy miliony euro.

Pula nagród w europejskich pucharach zwiększyła się od tego sezonu, wraz z wprowadzeniem nowego formatu Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. UEFA przekaże uczestnikom łącznie 3,317 miliarda euro, czyli o ok. 500 mln więcej niż w ostatnich latach.

Nagrody finansowe UEFA za udział w wiosennej części europejskich pucharów 2024/25 (w euro):

Liga Mistrzów Liga Europy Liga Konferencji

awans do 1/8 finału 11 mln 1,75 mln 800 tys.

awans do ćwierćfinału 12,5 mln 2,5 mln 1,3 mln

awans do półfinału 15 mln 4,2 mln 2,5 mln

awans do finału 18,5 mln 7 mln 4 mln

zwycięstwo w finale 6,5 mln 6 mln 3 mln

Liga Konferencji: Legia Warszawa - Molde FK. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja spotkania Legia Warszawa - Molde FK w czwartek 13 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz w Polsat Box Go. Początek o 20:50. Studio przed meczem rozpocznie się o 20:00 w Polsacie Sport Premium 2.