Betis mógł Jagiellonii strzelić więcej goli

Przed tygodniem Betis mógł, a nawet powinien strzelić więcej goli. Jagiellonia miała sporo szczęścia, że straciła tylko dwie bramki. Przewaga hiszpańskiej drużyny nie podlegała żadnej dyskusji. Piłkarze z Sewilli oba trafienia zaliczyli przed przerwą. W drugiej połowie za wszelką ceną dążyli do podwyższenia wyniku. Gdyby udało im się strzelić trzeciego gola, to czwartkowy rewanż wydawałby się formalnością.

Reklama

Zwycięstwo nad Legią podbudowało Jagiellonię przed meczem z Betisem

Porażka 0:2 w pierwszym pojedynku pozostawia Jagiellonii cień szansy na odwrócenie losów rywalizacji, ale nie ma co ukrywać, że przed mistrzem Polski arcytrudne zadanie. Ekipa ze stolicy Podlasia do rewanżowego meczu z Betisem przystąpi podbudowana zwycięstwem nad Legią Warszawa. Dzięki kompletowi punktów zdobytemu przy Łazienkowskiej Jagiellonia nadal liczy się w walce o tytuł. Do prowadzącego w tabeli Ekstraklasy Rakowa Częstochowa traci cztery punkty.

Betis zdobędzie twierdzę Białystok?

Reklama

Na korzyść Jagiellonii przemawia też fakt, że rewanż rozegra ona na własnym stadionie. Z dotychczasowych pięciu spotkań w Białymstoku piłkarze dowodzeni przez Siemieńca wygrali cztery: z mołdawskim Petrocubem Hincesti 2:0, Molde FK 3:0, serbskim TSC Backa Topola 3:1 i Cercle Brugge 3:0. Jedyny remis (0:0) padł z Olimpiją Lublana.

Francuz sędzią meczu Jagiellonia - Betis

Czwartkowe spotkanie w Białymstoku (godz. 18.45) sędziował będzie znany i doświadczony Francuz Clement Turpin, który prowadził m.in. finał Ligi Mistrzów w 2022 roku. Zwycięzca pary Jagiellonia - Betis w półfinale zmierzy się z lepszym z dwumeczu Fiorentina - NK Celje. Krok bliżej awansu jest włoska drużyna, która przed tygodniem wygrała 2:1.

Jagiellonia - Betis gdzie oglądać na żywo? Transmisja TV i stream online

Transmisję z meczu Jagiellonia Białystok - Real Betis od godziny 18:45 będzie można oglądać na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. W internecie rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok - Real Betis wyłącznie na stronie oraz w aplikacji Polsat Box Go.

PIERWSZE MECZE 1/4 FINAŁU LIGI KONFERECJI (10 KWIETNIA)

Godz. 21:00, Real Betis – Jagiellonia Białystok 2:0 (0:0)

Godz. 21:00, NK Celje – Fiorentina 1:2 (0:1)

Godz. 18:45, Legia Warszawa – Chelsea FC 0:3 (0:0)

Godz. 21:00, Djurgardens – Rapid Wiedeń 0:1 (0:0)

REWANŻE 1/4 FINAŁU LIGI KONFERECJI (17 KWIETNIA)

Godz. 18:45, Jagiellonia Białystok – Real Betis

Godz. 21:00, Rapid Wiedeń – Djurgardens

Godz. 18:45, Fiorentina – Nk Celje

Godz. 21:00, Chelsea FC – Legia Warszawa

WAŻNE DATY DOT. FAZY PUCHAROWEJ LIGI KONFERENCJI