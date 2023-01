Romeo Beckham, 20-letni syn znanego przed laty angielskiego piłkarza Davida, który do tej pory występował w należącym do ojca klubie Major League Soccer z Miami, chce spróbować sił w ojczyźnie i do końca sezonu został wypożyczony do rezerw grającego w ekstraklasie Brentfordu.

Jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że będę mógł tu grać - podkreślił Beckham-junior po tym, jak podpisał umowę z angielskim zespołem. Reklama Ekscytujący początek roku. Teraz zaczyna się ciężka praca i prawdziwa zabawa. Jestem z ciebie dumny, kolego - przekazał w mediach społecznościowych 47-letni David Beckham, prezentując zdjęcie syna w koszulce Brentfordu. Liga angielska. Chorwacki nabytek Southamptonu Zobacz również W Interze Miami Romeo również występował w drugiej drużynie, dla której w 20 występach uzyskał dwa gole i miał 10 asyst. Wcześniej, w latach 2014-15, szlifował piłkarskie umiejętności w Arsenalu Londyn, a następnie wyjechał z rodzicami do USA. Na razie nic nie wskazuje, żeby syn zrobił karierę podobną do ojca. David Beckham 115 razy wystąpił w reprezentacji Anglii, z Manchesterem United wywalczył sześć tytułów mistrza kraju, dwukrotnie sięgnął po Puchar Anglii, pięć razy po Superpuchar, wygrał też Ligę Mistrzów i zdobył Puchar Interkontynentalny.