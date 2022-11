Naszym celem w tym turnieju jest co najmniej awans do ćwierćfinału, choć wiemy, że nie będzie to łatwe - przyznał selekcjoner Hajime Moriyasu.

W kadrze znaleźli się m.in. grający na co dzień w Bundeslidze Ritsu Doan (SC Freiburg), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Takuma Asano (VfL Bochum), Wataru Endo, Hiroki Ito (obaj VfB Stuttgart), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) i Maya Yoshida (Schalke 04 Gelsenkirchen), a także klubowy kolega Michała Karbownika i Dawida Kownackiego z występującej w 2. lidze niemieckiej Fortuny Duesseldorf - Ao Tanaka.

Nie zabrakło również obu Japończyków występujących w tym sezonie w angielskiej Premier League - Kaoru Mitomy (Brighton & Hove Albion) i przede wszystkim Takehiro Tomiyasu (Arsenal Londyn).

Japonia wystąpi w mundialu po raz siódmy, do ćwierćfinału nie dotarła jeszcze nigdy. W Katarze zagra w grupie E, w której jej rywalami będą Hiszpania, Niemcy i Kostaryka.