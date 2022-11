Mecz z reprezentacją Chile na stadionie Legii Warszawa to ostatni sprawdzian Polaków przed rozpoczynającymi się w niedzielę mistrzostwami świata w Katarze.

Po pierwsze jest to bardzo ważny mecz, zawsze jak gra reprezentacja, to jest ważny mecz. Przygotowujemy się do niego najlepiej jak potrafimy. Na pewno będzie to spotkanie szansy dla zawodników, którzy nieco mniej grają w klubach. To mecz dla nich i dla nas, aby dali nam odpowiedź, czy nadal możemy na nich liczyć. Dokonamy sześciu zmian - zapowiedział selekcjoner polskiej kadry.

Nie zdradził on wyjściowej "11", jednak podkreślił, że jest grupa piłkarzy, która na pewno nie zagra.

Pięciu zawodników nie wystąpi w środowym spotkaniu. Na pewno jeden z dwójki Szczęsny, Lewandowski będzie w składzie - przyznał Michniewicz.

Podkreślił on również, że na nieco mniej niż tydzień przed pierwszym meczem Polaków w mistrzostwach świata z Meksykiem wszyscy w składzie są zdrowi.

Nikt nie narzeka na poważniejszy uraz. Dbamy i chuchamy na Michała Skórasia, który nie będzie brał udziału w środowym meczu - dodał szkoleniowiec.