Na środę, po raz pierwszy podczas tego mundialu, nie zaplanowano żadnej konferencji prasowej z udziałem reprezentantów Polski. Rano miejscowego czasu odbył się trening wyrównawczy - głównie dla piłkarzy, którzy nie wystąpili w meczu z Meksykiem.

Po tym spotkaniu wróciliśmy do hotelu późnym wieczorem, zjedliśmy kolację, następnie szybkie zabiegi u fizjoterapeutów i poszliśmy spać. Na odprawę przyjdzie czas. Dzisiaj po obiedzie piłkarze dostaną wolne - zapowiedział rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski w rozmowie z TVN24.

Do Kataru przyleciały rodziny niektórych zawodników, więc będzie możliwość spotkać się z bliskimi. Oprócz odpoczynku fizycznego bardzo istotna jest też regeneracja psychiczna - dodał.

W 58. minucie wtorkowego meczu biało-czerwoni mieli świetną okazję do zdobycia bramki, ale Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego, podyktowanego po faulu właśnie na nim.

W mediach społecznościowych kapitan reprezentacji przeprosił kibiców:

Zagraliśmy mądrze i powinniśmy wygrać. Tym trudniej mi się z tym pogodzić. Przepraszam i dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Walczymy dalej o awans – napisał Lewandowski.

O ciepłe słowa dla 34-letniego napastnika zaapelował Kwiatkowski: Robert to przeżył. Jemu należy się teraz wsparcie i oczywiście szacunek. Najlepsi piłkarze w historii futbolu nie wykorzystywali rzutów karnych, nawet w ważniejszych meczach. Robertowi, jak wspomniałem, przydadzą się słowa wsparcia. To kapitan i najważniejszy piłkarz naszej kadry. Potrzebujemy go w sobotę, żeby miał oczyszczoną głowę i skupił się już na meczu z Arabią Saudyjską. Na pewno będzie miał okazję, żeby się zrehabilitować - stwierdził.

Przed mundialem obawiano się pogody w Katarze, ale team menedżer reprezentacji zapewnił, że podczas meczu z Meksykiem nie było żadnych kłopotów.

Jeśli chodzi o temperaturę, nie stanowiła dla nas żadnej przeszkody. Warunki były bardzo dobre. Oczywiście teraz, w ciągu dnia, jest trudniej, ale wieczorem na stadionie nikomu to nie doskwierało. Żaden z piłkarzy nie narzekał - podkreślił.

Nasze plany na jutro? Wrócimy do normalnego cyklu, czyli w godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa, a później trening - zakończył Jakub Kwiatkowski.