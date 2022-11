Obserwatorzy zwracają uwagę, że Polska pod wodzą Michniewicza gra archaiczny futbol - wykop Szczęsnego i laga do Lewandowskiego. W meczu z Meksykiem tak to wyglądało. Taktyka polegająca na ciągłym wykopywaniu długich piłek… Nawet i Szczęsny widocznie miał powiedziane: wywalaj długą lagę do przodu. Zupełnie nie było układania akcji od tyłu. Taka gra nie leży Lewandowskiemu ani Zielińskiemu. To tak, jakby wypuścić na ring boksera z piorunującym ciosem i powiedzieć: tylko się broń, nie zadawaj ciosów - mówił były prezes PZPN na antenie Radia ZET.

Listkiewicz jest jednak bardzo optymistycznie nastawiony przed sobotnim meczem z Arabią Saudyjską. Nie możemy już zagrać tak słabo, jak wczoraj w pierwszej połowie. Musi się zmienić taktyka. Musi ruszyć polska husaria, muszą skrzydła funkcjonować, musi być dublowanie pozycji. Wczoraj wielu naszych zawodników nie miało do kogo zagrać. Od początku trzeba zagrać 2 napastnikami - uważa Listkiewicz.