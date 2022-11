Niemcy do 83. minuty przegrywali z Hiszpanami 0:1. Siedem minut przed końcem regulaminowego czasu gry Niclas Fuellkrug doprowadził do remisu.Dzięki temu nasi zachodni sąsiedzi mają na swoim koncie jeden punkt i jeśli chcą awansować do kolejnej fazy mistrzostw świata, to muszą w ostatnim meczu grupowym pokonać Kostarykę.

Teoretycznie w niedzielę Niemcy, którzy swój pierwszy mecz przegrali z Japonią 1:2, mogli stracić już szansę na awans do 1/8 finału. Kilka godzin wcześniej pomocną dłoń wyciągnęli jednak do nich piłkarze z Kostaryki. Dzięki temu, że wygrali z Japonią 1:0 dla Niemców stawką meczu z Hiszpanią nie było już pozostanie w mundialu. Reklama Spotkanie lepiej zaczęła ekipa z Półwyspu Iberyjskiego już w szóstej minucie w poprzeczkę trafił Dani Olmo. Niemcy mieli problem ze stworzeniem groźnej okazji, ale tuż przed przerwą po rzucie wolnym udało im się umieścić piłkę w siatce. Gol nie został jednak uznany, bo jego strzelec Antonio Rudiger był na pozycji spalonej. W drugiej połowie pierwsi szansę na bramkę mieli Niemcy. W 56. minucie strzał Joshuy Kimmicha obronił jednak Unai Simon, który chwilę wcześniej złym wyprowadzeniem piłki sprowadził na siebie kłopoty. Hiszpania objęła prowadzenie w 62. minucie. Jordi Alba z lewej strony zagrał w pole karne, a wprowadzony osiem minut wcześniej na boisko Alvaro Morata ubiegł obrońcę i trafił do bramki. Reklama Dla Niemiec w końcówce też trafił rezerwowy. W 83. minucie wyrównał Niclas Fuellkrug. Po dwóch kolejkach w grupie E prowadzi Hiszpania z czterema punktami, przed Japonią (3 pkt), Kostaryką (3 pkt) i Niemcami (1 pkt). W czwartek Hiszpania zagra z Japonią, a Niemcy z Kostaryką. Hiszpania - Niemcy 1:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Alvaro Morata (62), 1:1 Niclas Fuellkrug (83)

Żółta kartka - Hiszpania: Sergio Busquets. Niemcy: Thilo Kehrer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich

Sędzia: Danny Makkelie (Holandia)

Widzów: 68 895

Hiszpania: Unai Simon - Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Rodri Hernandez, Jordi Alba (82. Alejandro Balde) - Sergio Busquets, Gavi (66. Nico Williams), Pedri Gonzalez - Ferran Torres (54. Alvaro Morata), Marco Asensio (66. Koke Resurreccion), Dani Olmo

Niemcy: Manuel Neuer - David Raum (87. Nico Schlotterbeck), Antonio Rudiger, Thilo Kehrer (70. Lukas Klostermann), Niklas Suele - Joshua Kimmich, Ilkay Guendogan (70. Leroy Sane), Jamal Musiala, Leon Goretzka, Serge Gnabry (85. Jonas Hofmann) - Thomas Mueller (70. Niclas Fuellkrug)