Neuer od kilku dni był na urlopie, gdyż reprezentacja Niemiec odpadła w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata w Katarze po porażce z Japonią 1:2, remisie z Hiszpanią 1:1 i zwycięstwie nad Kostaryką 4:2.

"Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie. Wielkie dzięki dla lekarzy! Jednak boli mnie świadomość, że obecny sezon już się dla mnie skończył" - przekazał bramkarz.

W październiku Neuer walczył o powrót do zdrowia po stłuczeniu stawu ramiennego. W bramce Bayernu zastąpił go wówczas Sven Ulreich. Neuer wrócił do gry w listopadzie. Wystąpił w trzech meczach Bundesligi i znalazł się w kadrze na mundial w Katarze.