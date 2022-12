To brązowy medal, ale dla nas na wagę złota. Mecz był ciężki. To wspaniale, że zdobyliśmy dwa medale na dwóch kolejnych mistrzostwach świata (srebro w 2018 - PAP). Wielkie gratulacje dla piłkarzy. Chcę zadedykować to zwycięstwo człowiekowi, od którego wszystko się zaczęło - Miroslavowi Blazevicowi (selekcjonerowi brązowej drużyny z MŚ 1998 - PAP). Szefie, to dla ciebie. Nawet jeśli zdobędę pięć medali, zawsze będziesz trenerem wszystkich trenerów - powiedział szkoleniowiec reprezentacji Chorwacji.

