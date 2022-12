Radio Mars podkreśla, że czwarte miejsce w mundialu to historyczne osiągnięcie piłkarzy Maroka. Odnotowuje, że sukcesami "Lwów Atlasu" żyli w listopadzie i grudniu zarówno obywatele Maroka, jak i mieszkańcy państw arabskich.

Komentatorzy podkreślają, że historyczne osiągnięcie, jakim było wejście do "czwórki", złagodziło trwający wśród Marokańczyków latami spór o korzystanie w kadrze z usług piłkarzy urodzonych poza krajem.

W ocenie rozgłośni Medi1 i dziennika "Assabah" trener Walid Regragui znalazł "złoty środek" i jego ekipa złożona w dużej części z urodzonych poza Marokiem zawodników w pełni zdała egzamin.

Rozgłośnia z Casablanki wskazuje, że sukces w Katarze potwierdził słuszność wyboru na selekcjonera urodzonego we Francji trenera oraz jego koncepcję. "Zebrał najlepszy możliwy skład" - wskazano.

Z kolei "Assabah" podkreśla pozasportowe znaczenie osiągnięć marokańskich piłkarzy. Wydawana w Casablance gazeta wskazuje, że sukces ożywił postawę identyfikacji obywateli z państwem, a także wzmógł poczucie patriotyzmu.

Dziennik docenia też postawę reprezentantów Maroka fotografujących się po meczach ze swoimi matkami. Twierdzi, że wiele z tych kobiet dokonało wręcz cudu, doprowadzając swoje dzieci do statusu światowych gwiazd futbolu.

Takim zachowaniem piłkarze podkreślili wartość wysiłku swoich matek włożonego w ich wychowanie. Ci zawodnicy, pomimo, że kiedyś zmagali się z ubóstwem, a nawet nędzą, doszli do czegoś w życiu, a teraz osiągnęli status piłkarskich gwiazd - napisano.

Gazeta zauważa też, że sensacyjne czwarte miejsce doprowadziło do wzrostu zainteresowania tym położonym w Maghrebie krajem na całym świecie.

To, co podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata zrobiła nasza reprezentacja, to znacznie więcej niż miliony reklam publikowanych przez nasze ministerstwo turystyki w ciągu ostatnich 50 lat w celu przyciągnięcia do Maroka turystów - podsumował dziennik z Casablanki.

Autor: Marcin Zatyka