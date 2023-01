Czworo Polaków ma szansę zadebiutować w rozpoczynających się 8 lutego mistrzostwach świata w biathlonie w Oberhofie. Biało-czerwoni, którzy do niedzieli będą przygotowywać się do tej imprezy na zgrupowaniu w Kościelisku, pojadą do Niemiec w możliwie najlepszym składzie.

Liderką kobiecej kadry jest 25-letnia Kamila Żuk, która w imprezie tej rangi wystąpi po raz czwarty w karierze. Trener Tobias Torgersen postawił także na Annę Mąkę i Joannę Jakiełę oraz dwie debiutantki: Natalię Sidorowicz i Dominikę Bielecką. Reklama W kadrze mężczyzn najbardziej doświadczony jest Grzegorz Guzik, starty w MŚ ma za sobą również Andrzej Nędza-Kubiniec. Skład uzupełniają 20-letni Jan Guńka i jego rówieśnik Marcin Zawół, którzy odnosili sukcesy w mistrzostwach świata juniorów, ale w seniorskich jeszcze nie startowali. W składzie biało-czerwonych nie ma Moniki Hojnisz-Staręgi, która postanowiła w tym sezonie zawiesić karierę. Brązowa medalistka MŚ z 2013 roku zapowiedziała jednak, że zamierza wrócić do zawodowego sportu z myślą o igrzyskach olimpijskich 2026. Mistrzostwa w Oberhofie potrwają do 19 lutego. Reklama Skład reprezentacji Polski na MŚ w biathlonie: kobiety: Dominika Bielecka (KS SKI Team Wodzisław Śląski), Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz (wszystkie BKS WP Kościelisko), Kamila Żuk (AZS AWF Katowice) mężczyźni: Jan Guńka, Andrzej Nędza-Kubiniec (obaj BKS WP Kościelisko), Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec), Marcin Zawół (MKS Karkonosze Jelenia Góra).