W drugiej rundzie Kubot i Melo zmierzą się ze Słowakiem Jozefem Kovalikiem i Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem.

Polsko-brazylijski duet w dobrych nastrojach dotarł do Nowego Jorku - tydzień temu wygrał imprezę WTA w Winston-Salem.

Do debla w tegorocznej edycji US Open zgłosiło się pięcioro Polaków. Oprócz Kubota to: Hubert Hurkacz, Alicja Rosolska i grające po raz pierwszy razem Iga Świątek i Magda Linette.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej mężczyzn:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) - Denys Mołczanow, Artem Sitak (Ukraina, Nowa Zelandia) 6:2, 6:4