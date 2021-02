Polacy występują w Grupie Światowej II.

Jak poinformowali organizatorzy, dwudniowy mecz zostanie rozegrany w Kalisz Arenie na twardym korcie o nawierzchni typu Mapecoat TNS Finish 3.

Stawką spotkania może być awans do przyszłorocznych spotkań play off o miejsca w Grupie Światowej I. Wywalczy go ośmiu z dwunastu zwycięzców meczów Grupy Światowej II, najwyżej notowanych w rankingu reprezentacji narodowych ITF. Pozostałe cztery zwycięskie drużyny będą grać w listopadzie w dwóch parach barażowych.

Od 2019 roku zmieniła się formuła rozgrywek. Najlepszych 16 drużyn walczyło o trofeum w trwającym tydzień turnieju finałowym w Madrycie, który zakończył się triumfem gospodarzy. W ubiegłym roku nie rozegrano finałów wskutek pandemii.