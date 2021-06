Zajmująca 44. miejsce na światowej liście Linette po raz trzeci zmierzyła się z 81. w tym zestawieniu Anisimovą. Ma na nią - jak na razie - patent w przypadku Wimbledonu. Wygrała z nią również w drugiej rundzie poprzedniej edycji tej imprezy dwa lata temu (ubiegłoroczną odwołano z powodu pandemii COVID-19). W tym sezonie na otwarcie w turnieju WTA w Charleston górą zaś była tenisistka z USA.

Trzecia runda, do której dotarła w 2019 roku, jest najlepszym wynikiem poznanianki na londyńskiej trawie.

O powtórzenie tego osiągnięcia teraz zagra z rozstawioną z "trójką" Ukrainką Jeliną Switoliną lub Belgijką Alison Van Uytvanck.

Gra też Iga Świątek

Późnym popołudniem lub po wieczór na kort nr 2 powinna wyjść rozstawiona z "siódemką" Świątek. Tenisistka z Raszyna zgodnie z planem rozpoczęła występ w poniedziałek - grała wówczas na zadaszonym obiekcie. W środę będzie już zdana na aurę. 20-letnia Polka już ma powody do zadowolenia - dwa dni temu po raz pierwszy w karierze wygrała spotkanie w seniorskim Wimbledonie. Dwa lata temu przegrała mecz otwarcia.

Triumfatorkę juniorskiej edycji tej imprezy sprzed trzech lat czeka teraz pierwszy w karierze pojedynek z Wierą Zwonariową.

Starsza o 17 lat Rosjanka obecnie zajmuje 96. miejsce w rankingu WTA, ale 11 lat temu była jego wiceliderką. W dorobku ma 12 wygranych turniejów WTA, choć ostatni z tych sukcesów odniosła 10 lat temu. W Wielkim Szlemie w singlu jej najlepszym wynikiem jest finał, do którego dotarła dwa razy w 2010 roku - w Wimbledonie i w US Open. Ma też na koncie również wiele sukcesów w grze podwójnej. W deblu zwyciężyła w US Open 2006, Australian Open 2012 i US Open 2020, a w Wimbledonie 2010 zatrzymała się na finale. W mikście zaś triumfowała w 2004 roku w Nowym Jorku, a dwa lata później w Londynie.

Rozstawiony z numerem 14. Hubert Hurkacz we wtorek awansował do drugiej rundy i o awans o kolejnej powalczyć powinien w czwartek