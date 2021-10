W tym sezonie z powodu kłopotów z lewą stopą 35-letni Nadal opuścił m.in. Wimbledon oraz US Open, a także igrzyska olimpijskie w Tokio.

Nie wiem, kiedy wrócę do gry. Mam jasno wytyczoną ścieżkę i wyznaczone cele. Nie powiem dokładnie, jakie one są, bo nie jestem w stanie wszystkiego kontrolować w stu procentach, ale w mojej głowie plan jest bardzo wyraźny i wierzę w to, że sprawy przyjmą pozytywny obrót i będę mógł znów myśleć o zawodowej rywalizacji - powiedział Nadal podczas ceremonii przyznania mu honorowego tytułu w gminie Sant Llorenc des Cardassar na Majorce. Przed trzema laty Hiszpan wsparł ten rejon po katastrofalnej powodzi.

Nadal zdradził również bez podawania szczegółów, że poddał się ostatnio zabiegowi, po którym musi przejść rehabilitację.

To było całkiem niedawno i leczenie było troszkę agresywne. Jestem w trakcie procesu rehabilitacji, pracy. To nie przynosi efektów z dnia na dzień. Trzeba podejść do tego ostrożnie i skupić się na dalekosiężnych celach - dodał.

Nadal wygrał 88 turniejów cyklu ATP, w tym 20 wielkoszlemowych. Tyle samo triumfów w Wielkim Szlemie ma tylko dwóch innych tenisistów - Serb Novak Djokovic i Szwajcar Roger Federer.