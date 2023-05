W tym momencie moim priorytetem jest dobre samopoczucie i chwila przerwy. Starałam się to przezwyciężyć. Doceniam wasze wsparcie - wyznała.

21-latka w tym roku odniosła trzy zwycięstwa i poniosła osiem porażek. W zeszłym tygodniu przegrała z Holenderką Arantxą Rus w pierwszej rundzie turnieju w Madrycie. Obecnie zajmuje 46. miejsce w rankingu WTA, choć w 2019 roku była sklasyfikowana na 21. pozycji. W swojej karierze wygrała dwa turnieje rangi WTA 250 - w Bogocie i Melbourne.

Naprawdę mam problemy ze zdrowiem psychicznym. Czuję się wypalona, szczególnie od lata 2022 roku – oświadczyła tenisistka.

Anisimova w wieku niespełna 18 lat dotarła do półfinału French Open po pokonaniu Rumunki Simony Halep, która broniła tytułu w Paryżu. Została najmłodszą kobietą od 2006 roku, która znalazła się w czołowej czwórce turnieju wielkoszlemowego.

W sierpniu 2019 roku, tuż przed 18. urodzinami Anisimovej, w wieku zaledwie 52 lat na zawał serca zmarł jej ojciec i wieloletni trener - Konstantin.

Przed rokiem Anisimova doszła do ćwierćfinału Wimbledonu, pokonując m.in. Amerykankę Coco Gauff. Dwukrotnie dotarła do czwartej rundy Australian Open. W 2022 roku pokonała Japonkę Naomi Osakę, broniącą tytułu w Melbourne. Anisimova nie podała, kiedy wróci do gry.