Dobry return Hurkacza spowodował, że Eubanks zaczął popełniać błędy i został przełamany w siódmym gemie pierwszego seta na 4:3. Polak wygrał gema do 30, a całego seta 6:4.

Reklama

Druga partia była bardzo wyrównana. Gra toczyła się gem za gem i doszło do tie-breaka, w którym Eubanks zwyciężył 13-11, choć Hurkacz miał aż pięć piłek meczowych.

Reklama

Hurkacz w trzecim secie wygrał pierwszego gema do zera dzięki serwisowi, a po chwili przełamał rywala i prowadził już 3:0. Eubanks wygrał kolejne gemy przy swoim serwisie, ale nie zdołał odrobić strat do Polaka i uległ 3:6. Był to pierwszy pojedynek tych tenisistów.

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Tallon Griespoor. Holender pokonał w dwóch setach Hiszpana Roberto Carballesa Baenę.

Wynik meczu pierwszej rundy:

Hubert Hurkacz (Polska, 8) - Christopher Eubanks (USA) 6:4, 6:7 (11-13), 6:3