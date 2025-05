Świątek i Cocciaretto w rankingu dzieli 80 miejsc

Świątek i Cocciaretto nigdy wcześniej nie spotkały się na korcie. Reprezentantka gospodarzy na światowej liście zajmuje 82. miejsce. W Rzymie występuje z "dziką kartą". W pierwszej rundzie wygrała z Eliną Awanesian z Armenii 6:2, 4:6, 6:1.

Świątek w 2025 roku jeszcze nic nie wygrała

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. Była liderka rankingu WTA w 2025 roku spisuje się poniżej oczekiwań. Polka nie wygrała do tej pory żadnego turnieju. Gołym okiem widać, że nasza tenisistka jest daleka od swojej najlepszej dyspozycji.

Najwięcej kłopotów Świątek ma ze sfera mentalną. Psychika wydaje się jej najsłabszym elementem. Gdy mecz nie układa się po myśli 23-latki, to rozsypuje się ona na korcie jak domek z kart.

Gauff depcze Świątek po piętach

Świątek w ubiegłym sezonie straciła fotel liderki światowego rankingu na rzecz Aryny Sabalenki. Tenisistka z Raszyna miała gonić Białorusinkę i próbować odzyskać prowadzenie. W najbliższej przyszłości nie ma na to szans, bo strata Polki do świtowego numeru jeden znacznie wzrosła. Świątek musi się za to coraz częściej oglądać za plecy, bo po piętach depcze jej Amerykanka Coco Gauff.

Gdzie i o której obejrzeć na żywo mecz Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto

Mecz Polki z reprezentantką gospodarzy rozegrany zostanie jako drugi w kolejności na korcie Campo Centrale. Początek o godz. 13.00. Transmisję z tego pojedynku będzie można obejrzeć w Canal+ Sport i serwisie Canal+ Online.