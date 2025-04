Lewandowski goni Gyokeresa

Leczący kontuzję Robert Lewandowski ma 50 punktów, gdyż poza liczbą bramek (25) bierze się pod uwagę siłę ligi i stosuje odpowiednie współczynniki. Dorobek każdego zawodnika z pięciu najmocniejszych - Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja - mnoży się przez dwa.

Liderem został Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona, który w niedzielę uzyskał cztery gole w spotkaniu z Boavistą Porto (5:0). Szwed zdobył 38 bramek, ale ponieważ liga portugalska ma niższy współczynnik (1,5) daje mu to 57. Drugi jest prowadzący do tej pory Egipcjanin Mohamed Salah z Livepoolu, który może się pochwalić 28 trafieniami, co daje mu 56 pkt.

Kane i Mbappe poza podium

Czwartą pozycję zajmuje Anglik Harry Kane z Bayernu Monachium, a piąty jest pochodzący z Argentyny włoski napastnik Atalanty Bergamo Mateo Retegui - 24 bramki i 48 pkt. Na kolejnych miejscach są Francuz Kylian Mbappe z Realu Madryt oraz Szwed Alexander Isak z Newcastle United - 22 trafienia i 44 pkt.

Ósmą lokatę zajmuje Mika Biereth. Duński napastnik AS Monaco sezon zaczął w austriackim Sturmie Graz, gdzie uzyskał 11 goli, a kolejnych 13 - już z przelicznikiem 2 - dołożył już we francuskiej Ligue 1, co łącznie daje mu 42,5 pkt.

Po 42 zgromadzili Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain, Erling Haaland z Manchesteru City, klubowy kolega Norwega, Egipcjanin Omar Marmoush, który jednak na część dorobku zapracował w barwach Eintrachtu Frankfurt.

Koulouris mocno w górę

Dzięki czterem golom w spotkaniu z Puszczą Niepołomice najlepszy snajper polskiej ekstraklasy - Grek Koulouris - przesunął się z 24. na 15. miejsce. Piłkarz Pogoni łącznie ma 25 trafień i 37,5 pkt.

Krzysztof Piątek wciąż jest 26. Napastnik tureckiego Istanbul Basaksehir 20-krotnie pokonał bramkarzy rywali i ma 30 pkt.

Klasyfikacja Złotego Buta - stan na 28 kwietnia 2025

gole współ. punkty

1. Viktor Gyokeres (Sporting Lizbona) 38 1,5 57

2. Mohamed Salah (Liverpool) 28 2 56

3. Robert Lewandowski (Barcelona) 25 2 50

4. Harry Kane (Bayern Monachium) 24 2 48

5. Mateo Retegui (Atalanta Bergamo) 24 2 48

6. Kylian Mbappe (Real Madryt) 22 2 44

7. Alexander Isak (Newcastle United) 22 2 44

8. Mika Biereth (Sturm Graz/AS Monaco) 24 1,5/2 42,5

9. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) 21 2 42

10. Erling Haaland (Manchester City) 21 2 42

11. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt/Manchester City) 21 2 42

...

15. Efthymis Koulouris (Pogoń Szczecin) 25 1,5 37,5

26. Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir) 20 1,5 30

