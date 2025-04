Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Madrycie. Choć po pierwszym secie meczu z Madison Keys kompletnie się na to nie zanosiło. Polka gładko przegrała do zera, ale potem nastąpiło przebudzenie i to ostatecznie wiceliderka rankingu WTA pokonała Amerykankę 0:6, 6:3, 6:2.