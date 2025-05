Jagiellonia nie położy się przed Rakowem

Prowadzący w tabeli Raków na trzy kolejki przed końcem sezonu ma dwa punkty przewagi nad Lechem. Podopieczni Marka Papszuna w sobotę zmierzą się z Jagiellonią Białystok. Goście na pewno tanio skóry nie sprzedadzą. Ekipa z Podlasia ma o co grać. Po piętach depcze jej Pogoń Szczecin. Jeśli to "Portowcy" na finiszu rozgrywek Ekstraklasy wyprzedzą rywala i zajmą trzecie miejsce na podium, to wciąż aktualnego mistrza Polski zabraknie w europejskich pucharach.

Legia wykolei Lecha?

Równie wysoką - jak nie większą - stawkę będzie miał mecz, który dzień później rozegrany zostanie przy Łazienkowskiej. Legia teoretycznie nadal ma szanse na brązowy medal. W dodatku chce się zrewanżować odwiecznemu przeciwnikowi za upokarzającą porażkę z rundy jesiennej. Wykolejenie poznańskiej lokomotywy na ostatniej prostej choć trochę osłodziłoby też stołecznym kibicom gorzki fakt, że po raz czwarty z rzędu tytuł powędruje do innego miasta niż Warszawa.

Presja ciąży na Lechu

Legia pokonując w finale Pucharu Polski Pogoń zapewniła już sobie grę w europejskich rozgrywkach. Dlatego wydaje się, że większa presja będzie ciążyć na lechitach. Zwłaszcza, jeśli Raków pokona Jagiellonię. Wiemy, że strona mentalna nie jest atutem drużyny z Poznania, która w przeszłości już kilka razy grzebała swoje szanse na trofea w decydujących momentach sezonu.

Kto faworytem meczu Legia - Lech?

Faworyta pojedynku ciężko wskazać. Nie da się jednak ukryć, że Lech przyjeżdża do Warszawy akurat kiedy Legia jest w najlepszej dyspozycji w trwającym sezonie. Jakiego Lecha zobaczymy przy Łazienkowskiej? Tego, który jak walec przejechał się po Puszczy Niepołomice pokonując ją aż 8:1, czy tego z pojedynku z Radomiakiem Radom, gdy stracił niemal pewne zwycięstwo w drugiej połowie.

Legia - Lech to nie będzie partia szachów

Goście Piotra Nowaka i Michała Ignasiewicza nie mają wątpliwości. Zdaniem Szymona Janczyka (Weszło) i Maksymiliana Dyśko (Sportowy Poznań) w sobotę w Warszawie nie zobaczymy piłkarskich szachów. Obaj rozmówcy "Dziennika Sportowego" są przekonani, że w meczu Legia - Lech będzie się działo!

Goście Piotra Nowaka i Michała Ignasiewicza nie mają wątpliwości. Zdaniem Szymona Janczyka (Weszło) i Maksymiliana Dyśko (Sportowy Poznań) w sobotę w Warszawie nie zobaczymy piłkarskich szachów. Obaj rozmówcy "Dziennika Sportowego" są przekonani, że w meczu Legia - Lech będzie się działo!