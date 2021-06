Świetnie zawody rozpoczął Przemysław Pawlicki, który na otwarcie rywalizacji "Gołębi" z "Myszami" wraz z Pawłem Miesiącem na 5:1 przywieźli parę Max Fricke – Mateusz Tonder.

Groźnie wyglądające upadki kibice zobaczyli w biegach numer dwa i cztery. Najpierw z nawierzchnią toru zapoznali się Denis Zieliński i Nile Tufft. Junior gospodarzy opuścił tor o własnych siłach, natomiast młodzieżowiec Falubazu, uskarżający się na ból barku, po zjeździe do parku maszyn w karetce odwieziony został do szpitala. Dwa wyścigi później Fabian Ragus i Norbert Krakowiak po upadku o własnych siłach opuścili tor. Po czterech biegach miejscowy GKM prowadził z Falubazem 15:9.

Trener gości Piotr Żyto już w szóstej odsłonie sięgnął po pierwszą rezerwę taktyczną. Patryk Dudek zastąpił Tondera, ale szybszy od tego pierwszego okazał się Duńczyk Nicki Pedersen, który zapisał na swoim koncie drugą "trójkę". Pierwszą zespołową wygraną zielonogórzanie odnieśli w ósmym biegu - niepokonanego dotychczas Pedersena wyprzedził Słoweniec Matej Zagar, trzeci linię mety minął Fricke.

Pech, który dopadł tuż po starcie do kolejnego wyścigu Pawlickiego, pozwolił na podwójną wygraną zawodnikom gości. Zwyciężył Piotr Protasiewicz przed jadącym jako rezerwa taktyczna Zagarem. Mecz w Grudziądzu rozpoczynał się od nowa po 10 biegu, w którym po wygranej Falubazu 4:2 na tablicy wyników pojawił się remis 30:30.

Kolejne trzy remisy z rzędu spowodowały, że przed biegami nominowanymi żadna ze stron nie była bliższa zwycięstwa. Pewni za to punktu bonusowego byli już goście, którzy w dwumeczu prowadzili 90:78.

Bieg 14. rozpoczął się od kontaktu pomiędzy Pawlickim i Protasiewiczem, czego efektem był defekt zawodnika gospodarzy. Powtórka, rozegrana w pełnej obsadzie, zakończyła się kolejnym remisem, co oznaczało, że o wyniku spotkania zdecyduje ostatni bieg. Emocje sięgnęły zenitu, a na tor upadł po starcie w pierwszym łuku Zagar. Drugie podejście od prowadzenia rozpoczął Pedersen i do mety go nie oddał. Za jego plecami przyjechali dwaj żużlowcy Falubazu, co oznaczało, że cały mecz zakończył się remisem 45:45.

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz – Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 45:45

Pierwszy mecz 51:39 dla Falubazu

Punkt bonusowy zdobyli żużlowcy z Zielonej Góry

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz: Nicki Pedersen 14 (3,3,2,3,3), Przemysław Pawlicki 9 (3,2,d,1,3), Kenneth Bjerre 8 (1,3,2,2,0), Paweł Miesiąc 5 (2,1,w,2,0), Norbert Krakowiak 4 (2,1,1,d), Mateusz Bartkowiak 3 (2,0,1), Denis Zieliński 2 (1,1,0)

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: Matej Zagar 14 (3,2,3,2,3,1), Patryk Dudek 13 (2,1,3,3,2,2), Piotr Protasiewicz 10 (0,2,3,3,2), Max Fricke 4 (1,0,1,1,1), Fabian Ragus 4 (3,w,0,1), Mateusz Tonder 0 (0,-,-,0), Nile Tufft 0 (uw,-,-)

Najlepszy czas dnia uzyskał w 6. wyścigu Nicki Pedersen - 65.81 s

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk)

Wyniki meczów 9. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2021-06-11:

Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa 47:43

eWinner Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław 36:54

2021-06-13:

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 45:45

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów, przełożony

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Betard Sparta Wrocław 9 7 0 2 464-345 16 +119

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 8 6 0 2 381-339 13 +42

3. Fogo Unia Leszno 9 5 0 4 417-393 11 +24

4. Motor Lublin 8 5 1 2 364-356 11 +8

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 9 5 0 4 417-393 11 +24

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 9 2 1 6 371-439 6 -68

7. eWinner Apator Toruń 9 2 0 7 386-424 5 -38

8. ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 9 1 2 6 349-460 4 -111

Mecze w następnej kolejce

2021-06-25:

Moje Bermudy Stal Gorzów - ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz (18.00)

eWinner Apator Toruń - Fogo Unia Leszno (20.30)

2021-06-27:

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin (19.15)