Na otwarcie niedzielnej rywalizacji kibice na Stadionie im. Edwarda Jancarza byli świadkami podziału punktów. Po ściganiu bez większej historii wygrał Martin Vaculik, a za nim byli dwaj żużlowcy z Leszna - Emil Sajfutdinow i Jaimon Lidsey. Od „zera” rozpoczął mecz Szymon Woźniak.

W biegu juniorskim na wejściu w pierwszy łuk przewrócił się Kacper Pludra, którego sędzia wykluczył. W powtórce był remis 3:3. Nieoczekiwanie wygrał Damian Ratajczak. Gorzowianie pogubili się starając się gonić rywala, doszło między nimi do kontaktu i upadł Kamil Nowacki. Podniósł się jednak i dojechał do mety za Wiktorem Jasińskim.

Trzeci bieg to pewna wygrana 5:1 Bartosza Zmarzlika i Andersa Thomasen nad Januszem Kołodziejem i Piotrem Pawlickim. Stal objęła prowadzenie 11:7. Unia jednak od razu popisała się ripostą. Ratajczak asekurowany przez Jasona Doylea zainkasowali komplet na Marcusie Birkemose i Jasińskim.

Drugą serię startów gorzowianie rozpoczęli do wygranej 4:2. Vaculik z Thomsenem jechali na 5:1, jednak czający się za Duńczykiem Doyle wykorzystał jego błąd i wywalczył dwa punkty. Czwarty był Lidsey. Szósta odsłona niedzielnego meczu to z kolei wygrana leszczynian 4:2 i powrót do remisu. W tym biegu Kołodziej pokonał Zmarzlika.

W kolejnym biegu trener Stali Stanisław Chomski w miejsce Birkemose postawił na rezerwowego - Rafała Karczmarza. Manewr okazał się skuteczny, bo Karczmarz przyjechał na metę drugi, za Woźniakiem i Stal wygrała 5:1. Punkt dla Unii przywiózł Pawlicki. Na półmetku meczu było 23:19.

Po kolejnej kosmetyce toru Zmarzlik zostawił daleko w tyle dwóch leszczyńskich Australijczyków. Jasiński był czwarty i to trzeci tego dnia remis biegowy. Dziewiąta odsłona to triumf Unii 5:1 po skutecznej jeździe Sajfutdinowa i Kołodzieja przeciwko Woźniakowi i Karczmarzowi. Goście ponownie doprowadzili do remisu, ale tylko na chwilę, gdyż w następnym wyścigu było 5:1 dla Stali w wykonaniu Thomsena z Vaculika.

11. bieg to riposta Unii i jej zwycięstwo 5:1. Doyle i Sajfutdinow gładko sobie poradzili z Thomsenem i Woźniakiem. Kolejny wyścig to ładna walka Vaculika z Kołodziejem i remis 3:3, a na tablicy wyników też remis - 36:36. Na zakończenie fazy zasadniczej było 4:2. Triumfował Zmarzlik przed Pawlickim, a trzeci był Karczmarz, który wyprzedził na dystansie Lidseya. W meczu było 40:38.

Pierwsza z gonitw nominowanych rozgrzała trybuny, gdyż po wyjściu ze startu na czele jechała para leszczyńska – Kołodziej i Pawlicki, jednak na dystansie z drugim z nich poradzili sobie obaj żużlowcy Stali - Thomssen i Woźniak. Po remisie biegowym gospodarze mieli już w garści bonus, a do tego byli bliscy zwycięstwa meczowego.

15. bieg to triumf Stali 4:2, po tym jak Vaculika i Zmarzlika zdołał rozdzielić Doyle. Czwarte miejsce zajął Sajfutdinow. Stal pokonała Unię 47:43.

Tradycyjnie w drużynie z Gorzowa o jej sile decydowała postawa seniorów. Wszyscy punktowali i to zaważyło na końcowym sukcesie Stali, która drugi raz w tym roku okazała się lepsza od Unii Leszno. Zwycięstwo było okupione dużym wysiłkiem, ale opłacało się, gdyż gorzowianie zgarnęli pełna pulę, czyli trzy duże punkty.

W zespole mistrzów Polski słabszy mecz odjechali Pawlicki i Lidsey. Na początku zaskoczył Ratajczak, ale to było zbyt mało, by goście mogli przechylić w niedzielę szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Moje Bermudy Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno 47:43

Pierwszy mecz Stal wygrała 48:42

Punkt bonusowy dla zespołu z Gorzowa

Moje Bermudy Stal Gorzów: Martin Vaculik 14 (3,3,2,3,3), Bartosz Zmarzlik 12 (3,2,3,3,1), Anders Thomsen 9 (2,1,3,1,2), Szymon Woźniak 5 (0,3,1,0,1), Rafał Karczmarz 3 (2,0,1), Wiktor Jasiński 2 (2,0,0), Kamil Nowacki 1 (1,0,0), Marcus Birkemose 1 (1,-,-,-)

Fogo Unia Leszno: Janusz Kołodziej 11 (1,3,2,2,3), Jason Doyle 11 (2,2,2,3,2), Emil Sajfutdinow 8 (2,1,3,2,0), Damian Ratajczak 6 (3,3,0), Piotr Pawlicki 4 (0,1,1,2,0), Jaimon Lidsey 2 (1,0,1,0), Kacper Pludra 1 (w,0,1)

Najlepszy czas dnia uzyskał w 13. wyścigu Bartosz Zmarzlik – 59,21 s

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: ok. 3,7 tys. (25 proc. pojemności stadionu).

Wyniki meczów 8. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2021-06-04:

Betard Sparta Wrocław - ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 63:27

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 56:34

2021-06-06:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno 47:43

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - eWinner Apator Toruń 48:42

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Betard Sparta Wrocław 8 6 0 2 410-309 13 +101

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 8 6 0 2 381-339 13 +42

3. Eltrox Włókniarz Częstochowa 8 5 0 3 374-346 11 +28

4. Motor Lublin 8 5 1 2 364-356 11 +8

5. Fogo Unia Leszno 8 4 0 4 370-350 8 +20

6. eWinner Apator Toruń 8 2 0 6 350-370 5 -20

7. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 8 2 0 6 326-394 4 -68

8. ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 8 1 1 6 304-415 3 -111

Mecze w następnej kolejce

2021-06-11:

eWinner Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław (18.00)

Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa (20.30)

2021-06-13:

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów (16.30)

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra (19.15)