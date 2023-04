Australijczyk, który zimą dołączył do klubu z Wielkopolski, w pierwszym wyścigu nominowanym został brutalnie zaatakowany przez zawodnika gospodarzy Kacpra Pludrę. Holder uderzył z impetem w bandę, gdzie nie było już dmuchanej osłony. Do parkingu wrócił wprawdzie o własnych siłach, ale nie był zdolny do dalszej jazdy.

Goście ostatecznie wygrali to spotkanie 50:40, a żużlowiec Fogo Unii zakończył mecz z dorobkiem sześciu punktów (w czterech startach). W poniedziałek Holder przeszedł w Poznaniu badania i jak poinformował klub, stwierdzono u niego pęknięcie kręgu szyjnego C5.

"Przerwa w startach może potrwać od ośmiu do 10 tygodni" - napisano w komunikacie.

Leszczynianie, którzy po trzech spotkaniach mają na koncie dwa zwycięstwa i porażkę, w piątek na własnym stadionie podejmować będą For Nature Solutions Apator Toruń.