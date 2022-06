Świetnie w zespole gospodarzy prezentował się Robert Lambert, który w sześciu startach przywiózł 15 punktów. Dobrą formę z początku sezonu powoli odzyskuje także kapitan "Aniołów" Paweł Przedpełski, który dorzucił w piątkowy wieczór do dorobku swojej ekipy 11 "oczek", czyli tyle samo co Patryk Dudek.

Po pięciu biegach gospodarze prowadzi 18:12. Po dziesięciu 33:27, ale już przed biegami nominowanymi ich przewaga stopniała do zaledwie dwóch "oczek". Było 40:38 i fanom czarnego sportu z grodu Kopernika mocniej zabiły serca.

Pierwszy wyścig nominowany nie przeniósł jeszcze rozstrzygnięcia. Para gospodarzy Patryk Dudek - Jack Holder pojechała na remis z Fredrikiem Lindgrenem i Bartoszem Smektałą. Było 43:41. Lambert i Przedpełski nie dali jednak gościom szans w 15. biegu i pewnie objechali lidera gości Leona Madsena (12 punktów) i Kacpra Worynę 5:1.

Apator wygrał trzecie z siedmiu spotkań ligowych w tym sezonie. Włókniarz trzecie z siedmiu przegrał. Wynik 48:42 pozwala torunianom mieć nadzieję na punkt bonusowy w rewanżu, chociaż zespół z Częstochowy u siebie wydaje się zdecydowanie groźniejszy. W piątek w końcu zapunktowali juniorzy Apatora, którzy łącznie przywieźli trzy oczka. Nadal jednak — w obliczu braku Rosjanina Emila Sajfudinowa — i konieczności zastępstw w poszczególnych biegach, właśnie ta formacja wygląda na piętę achillesową "Aniołów".

For Nature Solutions Apator Toruń - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 48:42

For Nature Solutions Apator Toruń: Robert Lambert 15 (3,3,1,2,3,3), Patryk Dudek 11 (0,3,2,1,2,3), Paweł Przedpełski 11 (2,3,1,3,0,2), Jack Holder 8 (2,1,2,3,0,0), Krzysztof Lewandowski 2 (2,0,0), Denis Zieliński 1 (1,0,0)

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: Leon Madsen 12 (3,3,2,3,1), Fredrik Lindgren 9 (1,1,3,1,1,2), Kacper Woryna 7 (1,2,2,2,0), Jakub Miśkowiak 6 (3,2,1,0), Bartosz Smektała 6 (0,2,0,3,1), Mateusz Świdnicki 1 (0,0,1), Jonas Jeppesen 1 (1,0)

Najlepszy czas dnia: Robert Lambert - 57,66 - w biegu czwartym

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Widzów: ok. 7 tys.

Wyniki meczów 7. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

Moje Bermudy Stal Gorzów - Arged Malesa Ostrów 55:35



Pozostałe mecze kolejki

2022-06-05:

ZooLeszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno (16.30)

Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław (19.15)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte,

małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 6 6 0 0 311-229 12 +82

2. Fogo Unia Leszno 6 5 0 1 273-267 10 +6

3. Moje Bermudy Stal Gorzów 7 4 0 3 335-295 8 +40

4. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 7 3 0 4 316-278 6 +38

5. Betard Sparta Wrocław 6 3 0 3 282-258 6 +24

6. For Nature Solutions Apator Toruń 7 3 0 4 308-322 6 -14

7. ZooLeszcz GKM Grudziądz 6 2 0 4 245-295 4 -50

8. Arged Malesa Ostrów 7 0 0 7 234-360 0 -126



Mecze w następnej kolejce

2022-06-10:

Fogo Unia Leszno - ZooLeszcz GKM Grudziądz (18.00)

Arged Malesa Ostrów - Moje Bermudy Stal Gorzów (20.30)

2022-06-12:

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions Apator Toruń (16.30)

Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin (19.15)



Tomasz Więcławski (PAP)