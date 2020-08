Bottas jedno okrążenie przejechał w czasie 1.26,166. Drugi rezultat gorszy o 0,138 s miał sześciokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, a trzeci ze stratą 0,727 s był Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Reklama

Verstappen przez ponad godzinę nie wyjeżdżał na tor i nie miał przejechanego ani jednego okrążenia pomiarowego. Powodem były problemy techniczne, które próbowali rozwiązać mechanicy. Holender pojawił się na torze na 10 minut przed końcem sesji i "wykręcił" trzeci czas.

Kubica, który dysponował samochodem Włocha Antonio Giovinazziego był wolniejszy od Bottasa o 2,794 s. Drugi kierowca teamu Alfa Romeo Fin Kimi Raikkonen został sklasyfikowany na 18. pozycji ze stratą 2,489 s.

Z powodu wysokiej temperatury powietrza dochodzącej do 30 st. C, wszyscy kierowcy mieli problemy z przegrzewającymi się oponami. W sesji popołudniowej zapowiadany jest na Silverstone jeszcze większy upał, temperatura powietrza ma dojść do 34 st. C, a asfaltu przekroczy 50 st. C.

Drugi trening odbędzie się w piątek o 16, trzeci - w sobotę o 12. Trzy godziny później rozpoczną się kwalifikacje, a niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 15.10.