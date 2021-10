Jeżdżący samochodem Oreca 07-Gibson Team WRT zwycięstwo w klasie LMP2 zagwarantował sobie już 19 września, gdy wygrał na belgijskim torze Spa-Francorchamps piątą rundę wyścigów samochodowych ELMS.

Przed startem w Belgii ekipa WRT miała 11 pkt przewagi nad najgroźniejszym zespołem G-Drive Racing. Jednak tuż po starcie w Spa samochód rywali został uszkodzony w kolizji i team musiał się wycofać.

W tej sytuacji zwycięstwo ekipy Kubicy dawała im zwycięstwo w klasyfikacji końcowej sezonu. Kierowcy WRT szansy nie zmarnowali, wygrali i zapewnili sobie tytuł.

Teraz mają 36 pkt przewagi nad rywalami i nawet gdyby w Portugalii do mety nie dojechali, to i tak zwycięstwo w serii mają pewne.

Przez cały sezon team jeździł w składzie Kubica, Szwajcar Louis Deletraz i Chińczyk Yifei Ye.

W sezonie 2021 Team WRT wygrał dwa pierwsze wyścigi, w trzecim uplasował się na piątej pozycji, w czwartym rozegranym w połowie lipca na torze Monza Autodromo Nazionale Monza był czwarty, a w Spa ponownie pierwszy.

European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT. W trakcie rywalizacji zawodnicy zmieniają się za kierownicą.

Przez cały sezon kierowcy WRT jeździli doskonale. Byli nawet bardzo blisko zwycięstwa w LMP2 w prestiżowym 24-godzinnym Le Mans, ale na ostatnim okrążeniu ich samochód prowadzony przez Ye uległ awarii i nie dojechali do mety.

Autodromo Internacional do Algarve – to tor wyścigowy położony w mieście Portimao w Portugalii o długości 4,692 km. Obiekt oddano do użytku w 2008 roku, jego budowa kosztowała 195 mln euro. Pierwszym wyścigiem na torze były rozegrane 2 listopada 2008 roku zawody w ramach World Superbike.

W kwietniu 2020 roku tor otrzymał najwyższą homologację FIA Grade 1 pozwalającą na rozgrywanie wyścigów Formuły 1. Dotychczas odbyły się tam dwie rundy GP Portugalii, obie wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa.