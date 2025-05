Verstappen w Miami będzie gonił kierowców McLarena

Liderem po pięciu startach jest Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. W ubiegłym sezonie w Miami wygrał jego kolega z teamu Brytyjczyk Lando Norris. Teraz też kierowcy tego zespołu są faworytami do zwycięstwa.

Broniący tytułu Max Verstappen w tym sezonie tylko raz minął linię mety jako pierwszy. Aktualnie w klasyfikacji generalnej Formuły 1 kierowca Red Bulla zajmuje trzecie miejsce.

Perez i Verstappen rekordzistami na torze w Miami

Wyścig Formuły 1 na torze Miami International Autodrome odbędzie się po raz czwarty w historii. Tor, którego fragment prowadzi po ulicach Miami, ma 19 zakrętów i 5,41 km długości. Średnia prędkość, jaką można na nim uzyskać, to 223 km/h. W 2022 roku na jednej z prostych bolidy osiągały nawet ponad 300 km/h. Obiekt ma kilka dogodnych miejsc do wyprzedzania.

Rekord toru w Miami należy do Sergio Péreza. Ustanowił go w 2022 roku podczas kwalifikacji, osiągając czas 1:26,841. W wyścigu natomiast najlepszy czas okrążenia należy do Maxa Verstappena, który w 2023 roku osiągnął 1:29,708.

Plan weekendu Formuły w Miami

Program wyścigowego weekendu w Miami przewiduje w sobotę sprint o godz. 18 czasu polskiego, a o 22 walkę o pole position. Start w niedzielę do wyścigu zaplanowano na godz. 22.

Piątek – 02 maja

Trening: 18:30-19:30

Kwalifikacje do sprintu: 22:30-23:14

Sobota – 03 maja

Sprint (19 okrążeń lub 60 minut): 18:00-19:00

Kwalifikacje: 22:00-23:00

Niedziela – 04 maja

Grand Prix (57 okrążeń lub 120 minut): 22:00-00:00

Kiedy, gdzie i o której oglądać wyścig Formuły 1 o Grand Prix Miami?

Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Miami odbędzie się w niedzielę 20 kwietnia. Kierowcy wystartują o godz. 19.00. Transmisję na żywo z toru Miami International Autodrome przeprowadzi stacja Eleven Sports 1.

Formuła 1 w piątek, 2 maja. Gdzie i o której oglądać transmisję na żywo?

18:10 – 18:25 – Studio – na żywo – Eleven Sports 2

18:25 – 19:45 – Trening – na żywo – Eleven Sports 2

19:45 – 20:05 – Studio – na żywo – Eleven Sports 2

22:00 – 22:25 – Studio – na żywo – Eleven Sports 2

22:25 – 23:30 – Kwalifikacje do sprintu – na żywo – Eleven Sports 2

23:30 – 0:00 – Studio – na żywo – Eleven Sports 2

0:00 – 1:30 – Trening – powtórka – Eleven Sports 2

1:30 – 2:45 – Kwalifikacje do sprintu – powtórka – Eleven Sports 2

Formuła 1 w sobota, 3 maja. Gdzie i o której oglądać transmisję na żywo?

12:30 – 14:00 – Trening – powtórka – Eleven Sports 2

14:00 – 15:20 –Kwalifikacje do sprintu – powtórka – Eleven Sports 2

17:40 – 17:55 – Studio – na żywo Eleven Sports 1

17:55 – 19:00 – Sprint – na żywo Eleven Sports 1

19:00 – 20:00 – Studio – na żywo Eleven Sports 1

20:15 – 21:15 – Sprint – powtórka – Eleven Sports 2

21:15 – 21:55 – Studio – na żywo – Eleven Sports 2

21:55 – 23:15 – Kwalifikacje – na żywo – Eleven Sports 2

23:15 – 0:10 – Studio – na żywo – Eleven Sports 2

0:10 – 1:40 – Kwalifikacje – powtórka – Eleven Sports 2

1:20 – 2:30 – Sprint – powtórka Eleven Sports 1

2:30 – 4:00 – Kwalifikacje – powtórka Eleven Sports 1

Formuła 1 w niedzielę, 4 maja. Gdzie i o której oglądać transmisję na żywo?

6:00 – 7:15 – Kwalifikacje do sprintu – powtórka Eleven Sports 1

7:15 – 8:30 – Sprint – powtórka Eleven Sports 1

8:30 – 10:00 – Kwalifikacje – powtórka Eleven Sports 1

12:45 – 13:55 – Sprint – powtórka – Eleven Sports 2

13:55 – 15:20 – Kwalifikacje – powtórka – Eleven Sports 2

19:55 – 20:30 – Parada kierowców – na żywo Eleven Sports 1

Klasyfikacja generalna kierowców (po 5 z 24 wyścigów)

1. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 99 pkt

2. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 89

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 87

4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 73

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 47

6. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 38

7. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 31

8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 20

9. Esteban Ocon (Francja/Haas) 14

10. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 10

Klasyfikacja konstruktorów