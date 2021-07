Słynny koszykarz Chicago Bulls Scottie Pippen postanowił zaprosić do swojej rezydencji w Chicago kibiców, którzy chcą w "mistrzowskiej" atmosferze obejrzeć igrzyska. Koszt nocy spędzonej w luksusach jest symboliczny - wynosi 92 dolary, co nawiązuje do daty igrzysk w Barcelonie.

Tam reprezentacja koszykarzy USA z Pippenem w składzie, zwana Dream Teamem, zdobyła złoty medal igrzysk. Drugie mistrzostwo olimpijskie Pippen wywalczył w 1996 r. w Atlancie. Koszykarz za pośrednictwem portalu „Airbnb" oferuje trzy jednodniowe pobyty dla maksymalnie czterech osób. Wynajem będzie możliwy od 22 lipca, a goście będą mogli zarezerwować terminy sierpniowe (2, 4 i 6). Wówczas odbędą się m.in. decydujące spotkania turnieju koszykarzy w Tokio. Możliwość dwukrotnego reprezentowania Stanów Zjednoczonych na igrzyskach była niesamowitym zaszczytem. To, że u boku najlepszych z najlepszych z Team USA zawsze będzie dla mnie najważniejszym momentem w karierze. Cieszę się, że będą mógł gościć fanów koszykówki w moim domu, aby byli świadkami sukcesów nowego pokolenia sportowców i mogli poczuć "mistrzowską" atmosferę - powiedział Pippen. Sześciokrotny mistrz NBA z Bulls (1991-1993 oraz 1996-1998) z góry ustalił zasady, jakie obowiązywać będą gości w rezydencji i przedstawił je w filmie zamieszczonym na swoim profilu na Twitterze. Zakazane jest m.in. imprezowanie, palenie, hałasowanie oraz… rzucanie piłką do kosza z sypialni, która położona jest na piętrze nad salą do koszykówki.