Cóż ja mogę powiedzieć? Zawodnicy mają prawo mieć swoje zdanie na ten temat. Wielokrotnie to powtarzałem i powiem jeszcze raz, że jest mi bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji, ale trzeba znać wszystkie fakty i motywy postępowania zarządu Polskiego Związku Pływackiego, żeby oceniać całą sytuację. Rozumiem list zawodników. Mają prawo do wyrażania emocji, tak samo jak ja mam prawo, by uważać, że ocena kogokolwiek powinna być oparta o pewną wiedzę i jeżeli z kimkolwiek chcemy o czymkolwiek rozmawiać, to na bazie argumentów. Najpierw trzeba wysłuchać drugą stronę - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty Słomiński.

Szef pływackiego związku odpowiedzialnością za zaistniałą sytuacje próbuje obarczyć Polski Komitet Olimpijski. Samo to, że zawodnicy wyjechali, otrzymali akredytacje i świętowali, a także ślubowali, nie odbywało się na skutek decyzji Polskiego Związku Pływackiego, tylko PKOl, który stwierdził, że są to pełnoprawni zawodnicy. Ostateczny skład zatwierdza i zgłasza zarząd PKOl-u, my tylko proponujemy. Nie widzimy, czy oni są do końca zatwierdzeni, czy nie. O tym, że nie są zatwierdzeni, ja się dowiedziałem 14 lipca. Gdybyśmy mieli te informacje wcześniej, pewnie byśmy reagowali, ale to długa dyskusja – powiedział były trener Otylii Jędrzejczak.