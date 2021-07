Polska dostała dodatkowe miejsce, ale związek zamiast pierwszej na liście rezerwowych Karasiewicz wysłał do Tokio inną zawodniczkę, a Karasiewicz w ogóle nie zgłosił do kadry.

Według dziennika "Gazeta Pomorska" to błąd władz związku, który następnie próbowano zatuszować. Władze związku zapomniały zaktualizować zgłoszenia szerokiej kadry olimpijskiej. Federacja mogła to zrobić do marca 2021 r. W efekcie Karasiewicz nie może reprezentować polski w Tokio w kolarstwie torowym. Według Mieczysława Nowickiego, wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.