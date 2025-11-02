Górnik przedłużył serię, Arka nadal bez wygranej na wyjeździe

W miniony czwartek zabrzanie pokonali Arkę na jej stadionie 2:1 w meczu 1/16 finału Pucharu Polski. Ligowe starcie u siebie było dla nich szansą, by umocnić się na fotelu lidera tabeli i przedłużyć do siedmiu serię spotkań bez porażki. Ten plan został zrealizowany.

Górnik był faworytem także dlatego, że gdynianie – którzy zagrali w mocno zmienionym, w porównaniu do pucharowego starcia składzie - w tym sezonie Ekstraklasy jeszcze nie wygrali „w delegacji”.

13. minuta pechowa dla Arki

Gospodarze dominowali w pierwszej połowie i w efekcie prowadzili 1:0 po akcji z 13. minuty. Rozpoczął ją bramkarz Górnika, a skończyli Lukas Ambros i Sondre Liseth. Pierwszy dokładnie podał między rywalami, a norweski napastnik skutecznie przymierzył w długi róg.

Przed bramką gości było kilka razy groźnie. Damian Węglarz obronił strzały Maksyma Chłania i Ambrosa. Tuż obok słupka przetoczyła się piłka po uderzeniu Ousmane Sowa.

Arka długo nie cieszyła się z remisu

Ekipa trenera Dawida Szwargi stworzyła mniej okazji do zmiany wyniku. Ponad poprzeczką z rzutu wolnego strzelił Sebastian Kerk, w boczną siatkę z ostrego kąta trafił Nazarij Rusyn, a z jego kolejną próbą bez trudu poradził sobie Marcel Łubik.

Skapitulował za to kilkadziesiąt sekund po przerwie. Dostał „niebezpieczne” podanie od swojego obrońcy Kryspina Szcześniaka, przy wykopie trafił w nadbiegającego Rusyna i było 1:1. Kibice Arki cieszyli się krótko, bo już w 50. minucie bardzo aktywny w tym spotkaniu Chłań uderzeniem z narożnika pola karnego pokonał golkipera przyjezdnych.

Sow strzelił gola na raty

Zaraz potem chwile grozy przeżyli fani gospodarzy, bo sędzia podyktował rzut karny dla gdynian, ale jednak zmienił decyzję, z racji pozycji „spalonej” zawodnika gości.

Drużyna trenera Michala Gasparika zaatakowała i podwyższyła prowadzenie. Najpierw bardzo mocnego uderzenia Patrika Hellebranda nie dał rady zatrzymać Węglarz, a później – po zagraniu ręką Michała Marcjanika – rzut karny egzekwował Sow. Co prawda bramkarz Arki odbił piłkę, ale skrzydłowy gospodarzy skutecznie się poprawił.

Zahovic przypieczętował zwycięstwo Górnika

Trener Szwarga dokonał trzech zmian, ale niewiele to pomogło. Defensywa przyjezdnych przeżywała oblężenie, została „rozmontowana” po raz kolejny w 71. minucie, kiedy w polu karnym za dużo swobody miał Luka Zahovic i wykorzystał sprytne podanie piętą Jarosława Kubickiego.

Goście w ostatnich minutach próbowali jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki, ale nie potrafili zagrozić bramce Łubika. Po ostatnim gwizdku sędziego usłyszeli od swoich kibiców nieco gorzkich słów.