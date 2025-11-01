Oprócz Świątek w WTA Finals zobaczymy Madison Keys, Amanda Anisimova, Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Coco Gauff i Jessica Pegula.

Świątek w wieczorowej kreacji na sesji przed WTA Finals

Wszystkie tenisistki dzień przed startem rywalizacji spotkały się na tradycyjnej sesji zdjęciowej organizowanej przez WTA. Przy okazji tego wydarzenia możemy zobaczyć tenisistki w innym "wydaniu" niż zazwyczaj. Panie przeważnie oglądamy w strojach sportowych, ale na sesji przed WTA Finals zawsze meldują się w wieczorowych kreacjach.

Świątek w tym roku zaprezentowała się w sukni z odkrytymi plecami marki Lurline, biżuterię od Berries&Co i buty marki Vanda Novak. Stylizacja Polki nie wszystkim przypadła do gustu. W sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy.

Internauci skrytykowali Świątek

Internauci porównali suknię Świątek do koszuli nocnej lub prześcieradła. "Ciotka Klotka" - można przeczytać w komentarzach. W ten sposób fani dali do zrozumienia, że Polka wyglądała na dużo starszą niż jest w rzeczywistości. Komentujący wytknęli też wiceliderce rankingu WTA fakt, że w trakcie sesji zmieniła buty na szpilce na obuwie sportowe, co ich zdaniem wyglądało fatalnie.

Dodać trzeba, że internauci skrytykowali wszystkie tenisistki biorące udział w sesji przed startem turnieju WTA Finals. Ich zdaniem panie miały wyglądały na "zmęczone".

Świątek WTA Finals zacznie od meczu z Keys

W WTA Finals tenisistki grają systemem "każda z każdą" w dwóch grupach. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze z obu i wówczas stoczą pojedynki o udział w zaplanowanym na 8 listopada finale.

Rozstawiona z numerem drugim Świątek trafiła do "Grupy Sereny Williams". Jej rywalkami będą Amerykanki Madison Keys oraz Amanda Anisimova i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina.

Świątek zakończy sezon na drugim miejscu

Turniej WTA Finals, znany wcześniej pod nazwą WTA Championships, rozgrywany jest od 1972 roku. Najwięcej razy - osiem - w imprezie zwyciężyła reprezentująca USA Martina Navratilova. W 2015 roku triumfowała Agnieszka Radwańska, natomiast w 2023 - Świątek.

Tegoroczna rywalizacja w WTA Finals nie będzie miała większego znaczenia rankingowego. Na pewno rok na pierwszym miejscu zakończy Sabalenka, a druga będzie Świątek.