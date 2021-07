Drugi polski duet pokonał Japończyków Yusuke Ishijimę i Katsuhiro Shiratoriego 21:15, 21:14.

Fijałek i Bryl ani przez chwilę nie oddali pola gry rywalom. W pierwszym i drugim secie bardzo szybko wypracowali dużą przewagę i potrafili utrzymać ją do końca. Ich kolejnymi rywalami będą za dwa dni chilijscy bracia Marco i Esteban Grimalt.

Fijałek długo występował w parze z Mariuszem Prudlem i to właśnie z nim dziewięć lat temu w Londynie zajął piąte miejsce.

Z kolei Kantor i Łosiak w 2018 roku byli liderami światowego rankingu. W kolejnych latach wielokrotnie na drodze stawały im kontuzje. Sytuacji nie ułatwiła im także spowodowana pandemią COVID-19 roczna przerwa w startach w imprezach World Tour, podczas których można było zdobyć punkty do olimpijskiego rankingu. W związku z tym wszystkim praktycznie do ostatniej chwili walczyli o przepustkę na igrzyska w Tokio.

Za dwa dni zmierzą się z Niemcami Juliusem Thole i Clemensem Wicklerem.

Obie pary w drugiej połowie czerwca były na zgrupowaniu w Orlando. Służyło ono treningom w warunkach podobnych do tych, które panują w stolicy Japonii.

Te treningi przygotowały nas do startu w Tokio. Panują tu zbliżone warunki - jest bardzo wilgotno i słonecznie. Organizm to zapamiętał i myślę, że to nam jakoś pomoże. Dotarliśmy na miejsce siedem dni przed pierwszym meczem, w odpowiednim czasie, by się zaaklimatyzować i myślę, że z warunkami pogodowymi jakoś sobie poradzimy - zapewnił niedawno w rozmowie z PAP Łosiak.