W dwóch wcześniejszych meczach Polaków podczas trwających obecnie igrzysk Semeniuk pojawiał się tylko na krótkich zmianach. W środę zaś rozegrał całe spotkanie.

Super, bardzo fajnie się czułem. Mogłem zagrać od początku, a to jest inne doświadczenie niż jak wchodzisz w trakcie spotkania. Na początku było trochę nerwów i stresik, bo jednak to był taki prawdziwy debiut olimpijski. Chciałem się zaprezentować jak najlepiej tylko potrafię. Mam nadzieję, że trener jest zadowolony, chłopaki też - wygraliśmy, dopisujemy trzy punkty - zaznaczył po spotkaniu przyjmujący.

Biało-czerwoni niespodziewanie w pojedynku z teoretycznie najłatwiejszym rywalem w swojej grupie stracili seta.

To było typowe rozluźnienie koncentracji. Drużyna z Wenezueli zaczęła grać swoją najlepszą siatkówkę, naprawdę fajnie się spisywali. My nie potrafiliśmy zaś skończyć ataku. Drobne, można powiedzieć głupie błędy popełnialiśmy. Przewaga z punktu na punkt rosłam i ciężko było ich dogonić. Szczerze mówiąc, to zasłużyli na wygranie tego seta. Aczkolwiek wyszliśmy na kolejną partię zmobilizowani jak na samym początku. Zagraliśmy swoje i w rezultacie wygraliśmy spotkanie 3:1 - analizował 25-letni zawodnik.

Przyznał, że już wcześniej dostał informację, że na środowy pojedynek planowane są zmiany w składzie mistrzów świata.

Nie ukrywajmy, turniej jest męczący dla organizmu. Gramy co dwa dni, nie ma czasu na pełną regenerację. Takie spotkania jak to z Wenezuelą są właśnie po to, by podstawowi gracze odpoczęli, a tacy jak ja mieli szansę grać - wskazał.

Jednocześnie przyznał, że gdy we wcześniejszych dwóch meczach wchodził zadaniowo, to towarzyszyły mu spore nerwy związane z odpowiedzialnością.

Jak się wchodzi na pojedynczą akcję, to chce się zrobić wszystko jak najlepiej potrafi, żeby trener był zadowolony. Czasem się nie udaje i to potem trochę siedzi w głowie. Ale z trenerem już rozmawiałem o tym i powiedział, żebym się nie stresował takimi sprawami. Dziś już był full luzik. Po prostu czerpałem radość z tego, że jestem na boisku - relacjonował.

W piątek biało-czerwonych czeka pojedynek z gospodarzami igrzysk. Trener Vital Heynen stwierdził, że to najlepiej obecnie grająca drużyna turnieju olimpijskiego.

Ostatnio wygrali z Kanadą. Ja - szczerze mówiąc - nie spodziewałem się takiego rezultatu. Aczkolwiek Yuji Nishida, który jest kołem napędowym tej reprezentacji, wrócił po kontuzji. Japończycy grają fajną siatkówkę, słyną z gry w obronie. Będziemy bardzo skrupulatnie przygotowywać się do tego spotkania - zapewnił Semeniuk.

W lidze japońskiej grają Michał Kubiak i Bartosz Kurek, którzy podpowiadają nieco kolegom, czego spodziewać się po azjatyckiej ekipie.

Ale sztab jest od tego, żeby przygotować nas do tego spotkania taktycznie. Są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, w obronie poruszają się jak koty. Szczęście w nieszczęściu, że są trochę niżsi niż by mogli być. Czekamy na to spotkanie i planujemy wygrać za trzy punkty - zaznaczył gracz Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

Potwierdził on, że z meczu na mecz biało-czerwoni oswajają się z halą Ariake Arena.

Przed pierwszym meczem nie mieliśmy tam żadnego treningu, ćwiczyliśmy gdzieś indziej. Inne reprezentacje miały taką okazję. Myślę, że już się tu zaaklimatyzowaliśmy. Jest naprawdę komfortowo - opisywał.

Semeniuk z przytupem wkroczył do seniorskiej kadry - obecnie rozgrywa w niej pierwszy sezon. Teraz zaś zadebiutował w igrzyskach.

Moich debiutów w tym sezonie było już naprawdę sporo. Igrzyska to igrzyska. Na pewno teraz jestem świadomy tego, w jakim miejscu się znajduję. Przeszedłem długą drogę, żeby tu się znaleźć. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Cieszę się bardzo, że miałem okazję zadebiutować - zaznaczył.