Biało-czerwoni bardzo pewnie wygrali pierwsze dwie partie środowego pojedynku, którego byli zdecydowanym faworytem. Potem jednak nagle w ich grze coś się zacięło, w efekcie czego oddali rywalom seta.

Wszystkie elementy przestały u nas funkcjonować. Jak wcześniej wszystko działało bez zarzutu, to w tym secie się trochę zacięło. Generalnie wszystkie elementy, do wszystkiego można się przyczepić. Oni polepszyli swoją grę i dlatego wygrali tę odsłonę - zaznaczył Bieniek.

W czwartej po stronie mistrzów świata wszystko wróciło do normy i bez problemu zakończyli spotkanie w czterech setach.

Czasem tak się zdarza, że gdy prowadzisz 2:0, to nagle przeciwnik zaczyna grać lepiej. Tobie coś nie wyjdzie, to się zdarza. Chcieliśmy wygrać 3:0. Nie udało się, ale trzy punkty dalej są nasze. Postaramy się to wyeliminować - obiecał środkowy PGE Skry Bełchatów.

Starając się doszukać jakichś plusów faktu, że on i koledzy zagrali w środę trochę dłużej niż można się tego było spodziewać. Wskazał w tym wypadku na szansę na ogranie Michała Kubiaka, który dopiero powoli wraca do gry po kłopotach z plecami.

Dla Miśka fajnie, bo nie miał jeszcze za dużo okazji w tym turnieju przebywać na boisku. Teraz dostał cztery sety do grania, więc fajnie. Moim zdaniem powinniśmy wygrać 3:0, ale mniejsza z tym. Mamy trzy punkty - argumentował.

Trener Vital Heynen nie ukrywał złości, gdy jego podopieczni nie radzili sobie z Wenezuelczykami. Szybko wówczas pozwolili przeciwnikom odskoczyć. Belg dokonał wówczas kilku zmian w składzie.

Na żadnej twarzy nie było wtedy zadowolenia. Jasne jest, że musimy wygrywać takie sety. Ten przegrany set wynika z naszej dekoncentracji. Przeciwnicy bardzo dobrze to wykorzystali. Czwartego seta zaczęliśmy z przekonaniem, że wygramy ten mecz 3:1 - podkreślił Jakub Kochanowski.

W siatkarskiej rywalizacji mężczyzn doszło już do kilku zaskakujących wyników. Zaliczyć do nich można m.in. środową porażkę Francuzów z Argentyńczykami 2:3 oraz przegraną Irańczyków z Kanadyjczykami 0:3. Ekipa z Bliskiego Wschodu pokonała na otwarcie biało-czerwonych 3:2, a z drużyną z Kraju Klonowego Liścia Polacy dopiero się zmierzą, co otwiera przed nimi dodatkową szansę.

Obserwujemy wyniki innych spotkań. Widzieliśmy, że Irańczycy przegrali i wszystko mamy w swoim rękach. Zrobimy wszystko, żeby zająć pierwsze miejsce w grupie i z niego awansować do ćwierćfinału - zadeklarował Bieniek.