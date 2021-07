Wspierajmy naszych. Warto to robić. Natomiast nie hejtujmy naszych [sportowców], bo to nie ma sensu, to jest przykre, to boli. Łatwo jest kliknąć, napisać i wysłać. Proszę się zastanowić, ile ci ludzie włożyli w to pracy, własnych wyrzeczeń. Oni są nasi, reprezentują biało-czerwone barwy. Pamiętajmy, że sport jest ponad wszelkimi podziałami, jesteśmy wszyscy jedną wielką biało-czerwoną rodziną – mówi na nagraniu Szpakowski.

